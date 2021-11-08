DİREKSİYON BAŞINA GEÇEN VALİ ARSLANTAŞ "Bİ HAREKETİNE BAKAR HAYAT" TEMALI TRAFİK KAMPANYASININ İKİNCİ FAZ ETKİNLİKLERİNİ BAŞLATTI

BURDUR (Habermetre) - İçişleri Bakanlığımız tarafından Trafik güvenliğine dair "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı 1 Kasım 2021 Pazartesi itibariyle başlanan Trafik Kampanyasının en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla ikinci faz uygulamasına 8 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren 81 ilde eş zamanlı başlandı.

Kampanyanın ikinci faz etkinlikleri kapsamında direksiyon başına geçen Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, "Trafikte emniyet kemeri kullanımı, yaralamalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" ifadelerinin yer aldığı videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak kampanyaya destek verdi.

Kampanyanın 2. Faz kısmını oluşturan bu hafta içerisinde;

Hazırlanan görsel örnekleri, billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar (otogar, havalimanı, AVM, otobüs/metro durakları vb. ) ve kurumsal iletişim sayfaları vb. yerlerde yayınlanacak.

Ayrıca Toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla kampanya kapsamında İçişleri Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma uygun şekilde 8 Kasım 2021 Pazartesi itibariyle il ve ilçelerde vali, kaymakam, il/ilçe emniyet müdürü/jandarma komutanı başta olmak üzere seçilmiş veya atanmış üst düzey yöneticiler ile tanınmış kişilerin yer aldığı kısa videolar çekilerek sosyal medya platformlarında paylaşılacaktır.

Son olarak 12 Kasım 2021 Cuma günü eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerimizde vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla "emniyet kemeri uygulaması" yapılacaktır.

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