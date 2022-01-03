Direklerden kablo hırsızlığına 2 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direklerden kablo hırsızlığına 2 gözaltı

Direklerden kablo hırsızlığına 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Terme ilçesinde direklerden telefon kablolarının kesilerek çalınması olayıyla ilgili 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Terme ilçesinde direklerden telefon kablolarının kesilerek çalınması olayıyla ilgili 2 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinin Örencik Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 3 direk arasında bulunan 80 metre uzunluğundaki bakır ve çelik kablo ile yine ilçenin İlimdağı Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 5 direk arasındaki 150 metre uzunluğundaki bakır ve çelik kablo kesilerek çalındı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri T.Y.'nin (56) kabloları kesip çaldığını ve hurdacı H.A.'ya sattığını tespit etti.

Jandarma ekipleri T.Y. ve H.A.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan 2 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - SAMSUN

Tik tok uğruna jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şov cezasız kalmadı

Tik tok uğruna jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şov cezasız kalmadı

 Ukraynalı genç kadının sır ölümü! Cansız bedeli 1 yıldır kaldığı apartta bulundu

Ukraynalı genç kadının sır ölümü! Cansız bedeli 1 yıldır kaldığı apartta bulundu

 Derede cansız bedeni bulunan adamı, karısının öldürdüğü ortaya çıktı

Derede cansız bedeni bulunan adamı, karısının öldürdüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title