Direğin otomobillerin üzerine devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat'ta tırın dorsesinin kabloları takılması sonucu 2 otomobilin üzerine direğin devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta tırın dorsesinin kabloları takılması sonucu 2 otomobilin üzerine direğin devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Organize Sanayi girişi bir rehabilitasyon merkezi yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Seyir halinde olan tırın dorsesi telefon ve internet hatlarının geçtiği kabloya takıldı. Tırın kabloya takılması ile birlikte telefon direği park halinde bulunan iki otomobilin üzerine devrildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı