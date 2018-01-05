Direğe Çıkan Kediyi İtfaiye Kurtardı
Mardin’in Midyat ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Mardin'in Midyat ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Midyat merkez Orta Çarşı Mahallesi'nde bir kedi çıktığı elektrik direğinde mahsur kaldı. Vatandaşların kediyi fark ederek, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Dicle Elektrik Dağıtım'ın bölgedeki enerjiyi kesmesi üzerine merdivenle kediyi kurtardı. - MARDİN