Direğe Çıkan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Direğe Çıkan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Mardin’in Midyat ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Direğe Çıkan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Mardin'in Midyat ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Midyat merkez Orta Çarşı Mahallesi'nde bir kedi çıktığı elektrik direğinde mahsur kaldı. Vatandaşların kediyi fark ederek, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Dicle Elektrik Dağıtım'ın bölgedeki enerjiyi kesmesi üzerine merdivenle kediyi kurtardı. - MARDİN

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