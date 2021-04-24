Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti
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Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti

Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak adeta ikiye ayrılıp hurdaya döndü.

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak adeta ikiye ayrılıp hurdaya döndü. Otomobilin takla atarak durduğu feci kazada sürücüsü paramparça olmuş otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti. 2 kişinin yaralandığı kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru gelmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil süratli bir şekilde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp adeta ortadan ikiye ayrıldı. Çarpmanın şiddeti parçaları etrafa saçılan otomobil, hurdaya döndü. Feci kazada sürücünün hemen araçtan otomobilden çıkan sürücü yaralı olmasına aldırmadan arkadaşını kontrol etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan sürücü ve arkadaşı olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde süratle gelen otomobilin bir anda kontrolden çıkarak direğe çarptığı ve takla attığı görülüyor. Ardından ise sürücü araçtan çıkarak arkadaşını kontrol ediyor. - ANTALYA

Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti
Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti
Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti
Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti
Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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