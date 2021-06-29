Direğe çarparak durdu

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç uçuruma yuvarlanacakken son bir hamleyle elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza öğlen saatlerinde Düzce Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre rampa aşağı üniversite kavşağına giden A. T. idaresinde ki 81 EZ 779 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak uçuruma doğru ilerlemeye başladı. Sürücüsü A. T. son bir manevra ile elektrik direğine çarptı ve uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü ile eşi yara almadan kurtuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı