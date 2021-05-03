Direğe çarparak 60 metre savrulan otomobilin sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı
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Direğe çarparak 60 metre savrulan otomobilin sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı

Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra yaklaşık 60 metre savrulan aracın sürücüsü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra yaklaşık 60 metre savrulan aracın sürücüsü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Erdal Yiğit (37) idaresindeki 81 AAN 244 plakalı otomobil, Karasu-Kocaali yolu Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkisinde yoldan çıktı.

Refüjdeki elektrik direğine çarpan araç, yaklaşık 60 metre savruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, emniyet kemeri sökülerek çevreden gelen vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Sürücünün emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yaralı kurtulduğu kazada, araç kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Direğe çarparak 60 metre savrulan otomobilin sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı
Direğe çarparak 60 metre savrulan otomobilin sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı
Direğe çarparak 60 metre savrulan otomobilin sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı
Direğe çarparak 60 metre savrulan otomobilin sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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