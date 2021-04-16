DİREĞE ÇARPAN YOLCU MİDİBÜSÜ YAN YATTI: 5 YARALI

BURSA'da direğe çarparak, yan yatan şehiriçi halk midibüsündeki sürücü ve 4 yolcu, yaralandı.

BURSA'da direğe çarparak, yan yatan şehiriçi halk midibüsündeki sürücü ve 4 yolcu, yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir karayolu Uludağ Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Hürriyet Mahallesi-Uludağ Üniversitesi hattında çalışan 16 M 10038 plakalı midibüs, mobese direğine çarparak, yan yattı. Kazada sürücü ve 4 yolcu, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan midibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı