Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Ereğli-İvriz Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den İvriz yönüne seyir halinde olan Y.E. idaresindeki 42 CEC 51 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, vatandaşların haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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