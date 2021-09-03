Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
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Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkarttı Şanlıurfa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye çıkarttı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonunda çıkartmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Sırrın Mahallesindeki köprülü kavşakta yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Araçtan çıkartılan sürücü, olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı
Direğe çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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