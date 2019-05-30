Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı

Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı

SİVAS'ta kontrolden çıkarak önce ahşap elektrik direğine daha sonra beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Direğe çarpan otomobilin sürücü yaralandı

SİVAS'ta kontrolden çıkarak önce ahşap elektrik direğine daha sonra beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde meydana geldi. Cengiz Çataltepe yönetimindeki 58 DK 903 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce ahşap elektrik direğine çarptı. Daha sonra savrulan otomobil beton elektrik direğine  çarparak durdu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Çataltepe, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Çataltepe kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Çataltepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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