Direğe çarpan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Direğe çarpan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Elazığ'da direğe çarpıp ters dönen araçta 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Direğe çarpan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Elazığ'da direğe çarpıp ters dönen araçta 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 23 DS 665 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çaptı. Aydınlatma direğini deviren ve ters dönen araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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