Direğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Direğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Direğe çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Cengiz Çataltepe yönetimindeki 58 DK 903 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et