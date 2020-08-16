Direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu Direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu Kastamonu'da iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil, kaldırımda bulunan yön tabelası direğine çarptı.

Direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu

Kastamonu'da iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil, kaldırımda bulunan yön tabelası direğine çarptı. Kazada otomobil ortadan yamulurken, 2 kişide yaralandı. Öte yandan diğer kazada da gözüne güneş gelen sürücü, kavşak içerisinde başka bir otomobille çarpıştı. Bu kazada da 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarında Santrapark Kavşağında Dilek Serçe idaresindeki 37 DD 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda bulunan yön tabelası direğine çarptı. Kazada otomobil adeta ortadan ikiye yamulurken araç sürücüsü Dilek Serçe ile aynı araçta bulunan 21 yaşındaki Büşra Nur Haliloğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağında meydana geldi. Kazada Murat Sinanoğlu idaresindeki 37 AK 205 plakalı otomobil ile Cemal Katı yönetimindeki 37 HF 476 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada sürücü Cemal Katı ile aynı araçta bulunan Vildan Katı (22), diğer araçta ise Canan Sinanoğlu ve Utku Tuğra Sinanoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 12 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan sürücülerden Murat Sinanoğlu, gözüne güneş geldiğinden ötürü diğer aracı göremediğini iddia etti.

Kaynak: İHA