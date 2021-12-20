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Direğe çarpan araç yandı

Direğe çarpan araç yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari araç yandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari araç yandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi muhtarlık binası yanı Mimar Sinan Bulvarında, A.B.'nin kullandığı 01 SV 671 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durdurabildi. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralanan olmadığı araçta maddi hasar oluştu. - MERSİN

Direğe çarpan araç yandı

Direğe çarpan araç yandı

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