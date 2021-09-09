Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı

Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı.

Gaziantep'te kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi ikiye katlandı. Dünkü kazada otomobil tamamen ikiye ayrılırken, bugünkü kazada ise aynı marka otomobil, kağıt gibi ikiye katlandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesinde Kalyon Stadyumu ile adliye arasındaki Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A. (23) idaresindeki 27 RU 598 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, stadyum istikametinden adliye istikametine seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarpan araç bir anda kağıt gibi ikiye katlandı.

Sürücü yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü Ömer A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen kaza sonucu aydınlatma direğine çarparak ikiye katlanan ve hurdaya dönen araçla aynı marka araçlarla son günlerde yaşanan kazalar dikkat çekti. Güvenlik açısından sorgulanan araç ile aynı marka bir başka araç da Gaziantep'te iki gün önce feci bir kazaya karışmış ve araç ikiye bölünmüştü. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken diğer 2 kişi ise ağır yaralanmıştı. - GAZİANTEP

Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı
Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı
Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı
Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı
Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı
Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Arabasının çalındığını sanan vatandaş, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Arabasının çalındığını sandı, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Arabasının çalındığını sandı, gerçeği öğrenince alkole tövbe etti
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Direğe çarpan araç kağıt gibi ikiye katlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 14:41:18. #1.16#

title