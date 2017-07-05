Dirar: "Türk Mahallesinde Büyüdüğüm İçin Türkiye Ligi'ni Tanıyorum"

Nabil Dirar, çok büyük bir takıma geldiğinin farkında olduğunu ve Fenerbahçe'nin bir futbolcusu olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



DÜZCE- Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kampa bugün dahil olan Faslı oyuncu, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalar yaptı.



Takımla birlikte sezon hazırlıklarına başlayan Dirar, öncelikle Fenerbahçe'de olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'nin büyük bir takımına geldim. Çok büyük bir takıma geldiğimin de farkındayım. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye karşı forma giymiştim. O karşılaşmada gerçekten taraftarlardan ve stattaki atmosferden fazlasıyla etkilenmiştim. O maçlarda buranın ne kadar büyük ve önemli bir yer olduğunu görmüştüm. Şu anda Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum."



Takımda tanıdığı oyuncularla ilgili konuşan Dirar, "Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı forma giydiğim için oyuncuların birçoğunu tanıyorum. Arkadaş olarak bakarsak sadece Aatif Chahechouhe var. Gerçekten arkadaşım olan ve önceki yıllardan sohbetim olan sadece Aatif var. Valbuena ile Fransa Ligi'nde karşılıklı oynamıştık. O dönemlerden Valbuena'yı fena değil diyebileceğimiz düzeyde tanıyorum" ifadelerine değindi.



Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'ni de çok beğendiğini belirten Dirar, "Gerçekten burada her türlü imkan sağlanmış durumda bize. Burada geçirdiğim kısa zamanda bunu görebildim. Burada Fenerbahçe'nin başarısı için her şey var. Fitness salonu var, güzel sahalar var ve çalışmamız için her türlü olanak var. Sezona böyle güzel bir çevrede, böyle güzel bir ortamda iyi çalışarak başlamak bizim için önemli olacak" şeklinde konuştu.



Son olarak Süper Lig'deki rekabet ortamına değinen başarılı futbolcu, "Ben Brüksel'de büyüdüm. Brüksel'de büyüdüğüm mahalle bir Türk mahallesiydi. O nedenle küçük yaşlardan bu yana Türkiye Ligi'yle ilgili fazlasıyla bilgi sahibiyim. Türkiye Ligi o dönemlerde çevremden dolayı takip ettiğim bir ligdi. Büyük kulüpler olduğunu ve çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Ben de şu anda Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinde olduğumun farkındayım. Umarım Fenerbahçe forması altında iyi işler yapabilirim" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



