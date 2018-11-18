Fenerbahçe'de Gözden Çıkarılan Dirar'ı 5 Kulüp İstiyor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Dirar'ın devre arasında Belçika'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Voetbal24 sitesinde yer alan habere göre; Belçika ligi takımlarından Anderlecht, Standard Liege, KRC Genk, Antwerp ve Gent Faslı oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başlamış durumda. Fotomaç'ın haberine göre; Dirar'ın eski takımı Club Brugge'ün de yıldız oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadığı gelen bilgiler arasında.

BU SEZON 3 MAÇA ÇIKTI

Nabil Dirar'ın Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olsa da oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile bu sezon 3 maça çıkabildi. Nabil Dirar, 2017/18 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de toplamda 40 maça çıkarken 5 gol 8 asist katkısında bulundu.