Dirar, Kasımpaşa yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dirar, Kasımpaşa yolunda

Dirar, Kasımpaşa yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertlilerden aldığı izinle Kasımpaşa ile menajeri arayıcılığıyla transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertlilerden aldığı izinle Kasımpaşa ile menajeri arayıcılığıyla transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'de bu sezon Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar, Kasımpaşa ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmeleri için izin verdiği Faslı futbolcu menajeri arayıcılığıyla Kasımpaşa ile temasa geçti. Dirar, maddi konular üzerinde anlaşılması halinde Kasımpaşa forması giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la anlaşmaya varıldı
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın çalımı! Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'la anlaşmaya varıldı
Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'nın ardından Zanka'yı da kadrosuna kattı
Belçika ekibi Antwerp, Frey ve Samatta'nın ardından Zanka'yı da kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dirar, Kasımpaşa yolunda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 19:53:30. #1.15#

title