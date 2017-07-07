Dirar: "Çok Süper Bir Andı Benim İçin"

Cuma namazındaki atmosferi çok iyi bulduğunu belirten Fenerbahçe'nin yeni transferi sarı-lacivertli taraftarların da futbolu ve takımlarını çok sevdiklerini belirtti



Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazında büyük ilgi



Uğur DEMİRKIRDI, Tezcan SOLMAZ, Mustafa AKIN, Düzce DHA



Fenerbahçeli futbolcular Cuma namazı kıldı. Düzce'nin Kaynaşlı Ilçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü Camii'nde Cuma namazına giden sarı-lacivertli oyunculara cami çıkışında büyük ilgi gösterildi.



Fenerbahçeli futbolculardan 2. Kaptan Mehmet Topal, Alper, Şener, Aatıf, Salih, Ertuğrul, Ramazan ve genç kaleci Tarık Çetin namaz sonrası taraftarların fotoğraf çekimi ve imza isteklerini kırmadılar.



BEŞİKTAŞLI TARAFTAR TOPAL'DAN İMZA İSTEDİ



Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Beşiktaşlı bir taraftar da Mehmet Topal'a yanaşarak imza istedi. Siyah Beyazlı taraftar Topal'dan imza alırken Fenerbahçeli futbolcuya hayranlık duyduğunu söyledi.



DİRAR, DHA'NIN SORULARINI YANITLADI



Bu arada Müslüman bir ülkede Cuma namazı kılmaktan son derece keyif aldığını söyleyen Nabil Dirar, DHA'nın sorularını yanıtlayarak; "Çok süper bir andı benim için. Çok etkileyici ambians vardı. Türkiye'de ilk kez camiye gitmek ve Cuma namazı kılmak nasip oldu. Evet İlk kez geldim ama son kez de olmayacak" dedi.



Fenerbahçeli taraftarların kendisine olan ilgisi karşısında ise Dirar şöyle konuştu:



"Onlar harika, futbolu çok seviyorlar. Bizden sürekli fotoğraf istiyorlar, imza istiyorlar, bize yakın olmak istiyorlar. Bu destek bize güç verecek"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Fenerbahçeli futbolcuların cami çıkışındaki görüntüleri



-taraftarın ilgisi, Beşiktaşlı taraftarın da Mehmet Topal dan imza alması



-Detaylar



-Nabil Dirar ile röportaj (özel)