Sivas'ta Dipsiz Göl Şelalesi'nde dev buz sarkıtları oluştu

DOĞANŞAR, SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Sivas'a 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 50 metreden dökülen Dipsiz Göl Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle uzunlukları yaklaşık 15 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı şelalenin çevresinde kar kalınlığı da yer yer 1 metreye ulaştı.

Şelaleyi turizme kazandırmak için önceki yıllarda "Dipsiz Göl ve Dipsiz Göl Şelalesi Mesire Alanı Projesi" hazırlanmış, proje kapsamında şelalenin üzerine 60 metre yüksekliğinde asma köprü yapılması planlanmıştı. Şelalenin zeminine proje kapsamında yapılan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki demir merdivenlerle ulaşılıyor.