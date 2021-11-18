Diplomatlara mikrodalga radyasyonuyla saldırı mı düzenleniyor? - Haberler
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Diplomatlara mikrodalga radyasyonuyla saldırı mı düzenleniyor?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Bir anda sürekli ve çok gürültülü sesler duymaya başladılar.

Bir anda sürekli ve çok gürültülü sesler duymaya başladılar. Sonra ortaya bazı semptomlar çıktı. 2020'de, ABD'de Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan bir çalışmaya göre, Küba ve Çin'deki Amerikalı diplomatlar arasındaki hastalıkların olası nedeninin "yönlendirilmiş" mikrodalga radyasyonu olduğu sonucuna varıldı. Ayrıntılar video haberimizde.

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