Diplomatlara mikrodalga radyasyonuyla saldırı mı düzenleniyor?

Bir anda sürekli ve çok gürültülü sesler duymaya başladılar. Sonra ortaya bazı semptomlar çıktı. 2020'de, ABD'de Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan bir çalışmaya göre, Küba ve Çin'deki Amerikalı diplomatlar arasındaki hastalıkların olası nedeninin "yönlendirilmiş" mikrodalga radyasyonu olduğu sonucuna varıldı. Ayrıntılar video haberimizde.

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