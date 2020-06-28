Diplomatik Casus Yazılımı Geri Döndü: Büyük Değişim Yaratacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diplomatik Casus Yazılımı Geri Döndü: Büyük Değişim Yaratacak

Diplomatik casus yazılımı olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılımlar özellikle devlet kurumlarını hedef alıyor.

Diplomatik Casus Yazılımı Geri Döndü: Büyük Değişim Yaratacak
28.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:35

Diplomatik casus yazılımı olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılımlar özellikle devlet kurumlarını hedef alıyor. Bu tür casus yazılımların ana hedeflerinden birisi de karşı taraftaki devletin bütün sistemlerini ele geçirmektir. Şimdilerde bu korku yeniden yayılmaya başladı.

2020 yılının şubat ayında, devlet kurumlarına ve diplomatik kuruluşlara karşı siber casusluk faaliyetlerinde bulunan bir APT grubu olan SixLittleMonkeys'in, saldırılarda sistemlerin belleğine Truva atı indirdiği görüldü. Birçok güvenlik uzmanı, bu yazılımın indirildiği ve kurbanın cihazında komutlar çalıştırmaya başladığını söyledi.

Diplomatik casus yazılımı endişe yaratıyor

API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü) ile büyük bir benzerlik gösteren bu yazılım, bütün güncellemeleri basit hale getiriyor. Kaspersky araştırmacıları SixLittleMonkeys'i (diğer adıyla Microcin) devlet kurumlarına arka kapıdan saldırarak veri çaldığı zamanlar bulmuştu.

Elde edilen verilerin çalındığının veya yeniden yüklendiğininin anlaşılmaması için steganografi yönteminin kullanıldığı da ortaya çıktı. Bu yöntem antivirüs ürünlerinin zararlı parçaları bulmasını zorlaştırıyor. Böylece virüs bulaştığı kesinlikle anlaşılmıyor.

Bu tür zararlı yazılımların kullanılma nedeni genel olarak başka bir devletin bilgilerini ele geçirmektir. Rusya ve ABD arasındaki görünmeyen savaşta bazen buna benzer virüsler kullanılabiliyor. Sizce zararlı yazılımlardan korunmak mümkün mü? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil Haber
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Haber
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Rusya'nın, 'Taliban militanlarına para teklifine' ABD'den açıklama geldi
Rusya'nın, "Taliban militanlarına para teklifine" ABD'den açıklama geldi
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kaza Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Diplomatik Casus Yazılımı Geri Döndü: Büyük Değişim Yaratacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 11:44:03. #1.15#
title