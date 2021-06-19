DİPLOMASİ ALANINDA GENÇLER YETİŞTİRMEK İÇİN PROJE BAŞLATILDI
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DİPLOMASİ ALANINDA GENÇLER YETİŞTİRMEK İÇİN PROJE BAŞLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sultangazi Belediyesi'nin Divan ve Anka Derneği ile ortak yürüttüğü Diplomasi Elçileri Kahvesi Projesi'nin açılışı yapıldı.

Sultangazi Belediyesi'nin Divan ve Anka Derneği ile ortak yürüttüğü Diplomasi Elçileri Kahvesi Projesi'nin açılışı yapıldı. Projeyle, diplomasi alanında gençlerin yetiştirilmesi, bilgili, donanımlı kişilerin tespit edilip, onlara yol haritasının çizilmesi hedefleniyor.

Diplomasi alanında insan yetiştirmek adına Divan Derneği, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonuyla yönetilen projeye yönelik Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Amacımız, 'Genç Diplomasi Akademisi' ile kişiler ülke siyasetinde faaliyet gösterebilecek diplomasi ve uluslararası ilişkileri yönetebilecek donanımlara nasıl sahip gençleri yetiştirmek. Bu donanımlarla yetişmiş genç nesli nasıl ortaya çıkarabiliriz üzerine çalışıyoruz? diye konuştu.

'DOĞU AKDENİZ POLİTİKASINA İLİŞKİN ATÖLYEMİZ VAR'

Proje kapsamında çeşitli atölyelerinin olduğunu vurgulayan Dursun, 'Özellikle yakın coğrafyaya ilişkin atölyelerimiz var. Bu çalışmalar, Doğu Akdeniz politikasının nasıl şekillendiği, nasıl yürüdüğü, oradaki diplomasinin nasıl bir şey olduğunu ortaya koymaya çalışan çalışmalardır. Suriye politikasına yönelik çalışmalarımız, çeşitli atölyelerimiz de var. Yine Doğu Akdeniz, Suriye dışında Balkanlar bizim için çok önemli bir coğrafya. O yüzden Balkanlarla ilgili de dijital atölye çalışmaları gerektiğinde de yüz yüze devam eden çalışmalarımız var' dedi.

'İSTANBUL'UN HER YERİNDEN KATILABİLİRLER'

Atölyelerde lise, üniversite, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin olduğunu ifade eden Dursun, 'İstanbul'un her yerinden gelip atölyelerimize katılan, akademide kendisine yer açan genç kardeşlerimiz var. Biz de onların içindeki cevheri ortaya çıkartmak, onlara yol haritası sunmak istiyoruz. Ayrıca mesleki olarak somutlaştıramadıkları hususlar varsa onlara 'diplomaside yer alın' diyerek bu alanda faaliyet göstermelerini istiyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak da bu tür projelerimize devam edeceğiz? açıklamasında bulundu.

DİPLOMASİ ALANINDA GENÇLER YETİŞTİRMEK İÇİN PROJE BAŞLATILDI
DİPLOMASİ ALANINDA GENÇLER YETİŞTİRMEK İÇİN PROJE BAŞLATILDI
DİPLOMASİ ALANINDA GENÇLER YETİŞTİRMEK İÇİN PROJE BAŞLATILDI
DİPLOMASİ ALANINDA GENÇLER YETİŞTİRMEK İÇİN PROJE BAŞLATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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