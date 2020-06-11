Diplomalar evlere gidecek
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Diplomalar evlere gidecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Covid-19 mücadelesi kapsamında mezun olan öğrencilerin diplomalarını kargo aracılığıyla adreslerinde teslim edilecek.

Diplomalar evlere gidecek
11.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:36

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Covid-19 mücadelesi kapsamında mezun olan öğrencilerin diplomalarını kargo aracılığıyla adreslerinde teslim edilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde dijital değişim ve dönüşüm süreci ile birlikte hayata geçirilen Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi ile iki yıldır mezun olan öğrencilere e-imzalı diplomaları veriyordu. Bu yıl Covid-19 mücadelesi kapsamında diplomalar, kargo aracılığıyla talepte bulunan mezunlara adreslerinde teslim edilecek.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Covid-19 salgını nedeniyle mezunlarımız diplomasını almak için Sivas'a gelmek mecburiyetinde olmayacaklar. Bilindiği gibi 2018 yılında e-imzalı diploma vermeye başlamıştık. Hatta diploma hazır olduğu zaman öğrencimize diplomanız hazır, Üniversitemizden alabilirsiniz diye. Bu sene farklı bir uygulama yapıyoruz. Covid-19 salgınından dolayı öğrencilerimiz diplomalarını almaya gelemeyeceklerinden biz de diplomaları PTT kargo ile sistem üzerinden talep ettikleri adreslerine göndereceğiz. Mezun öğrencilerin kurumsal web sayfası üzerinden bir formu doldurarak diplomalarını teslim almak istedikleri bildirmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca diplomalar 13 Haziran 2020 tarihinden itibaren hazır olacak " dedi.

Konuşmasının devamında Rektör Yıldız, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezun olanlar Sivas'ın birer temsilcileridirler. Öğrencilerimiz inşallah Sivas'tan memnun kalmışlardır. Cumhuriyet Üniversitesi'nden memnun kalmışlardır. Biz öğrencilerimize 'iyi ki Sivas'ta okuduk' dedirtebilirsek bizim için ne mutlu. Öğrencilerimiz Sivas'ın ve Üniversitemizin birer gönüllü temsilcisidirler. Mezuniyet sonrasında da biz onlarla irtibatı devam ettireceğiz. Kurmuş olduğumuz mezun bilgi sistemi ile irtibatımızın devam etmesini istiyoruz " dedi.

Öğrencilerin ailelerine de mesaj gönderen Rektör Yıldız, "Öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarını bize gönderdiler, emanet olarak gönderdiler. Biz de mezun olarak öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde kendi şehirlerine, memleketlerine göndereceğiz "şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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