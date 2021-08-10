Diomande, Samsunspor'da
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Diomande, Samsunspor'da

Diomande, Samsunspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, son olarak Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ismael Diomande ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, son olarak Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ismael Diomande ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Bu sezon yaz transfer sezonunun açık ara en hareketli takımı olan Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok yerli ve yabancı oyuncuyu kadroya katan kırmızı-beyazlılar sezonun 19. transferini Ismael Diomande'yi renklerine bağlayarak yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz son olarak, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ismael Diomande ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor, bu transfer sezonunda Diomande hariç, Fatih Karagümrük'ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor'dan Hasan Kılıç ve Mehmet Akyüz, FK Partizani'den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Brahim Darri, Eyüpspor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen, B. B. Erzurumspor'dan Osman Çelik, FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj, Hanover 96'dan stoper Barış Başdaş, Sivasspor'dan sağ bek Alaaddin Okumuş, Standart Liege'den orta saha Semih Altıkulaç ve Herta Berlin'nden orta saha oyuncusu Cihan Kahraman'ı, Kayserispor'dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan'ı ve FC Napredak Kruševac forması giyen Sırp santrafor Alen Melunovic'i transfer etmişti.

Ismael Diomande Saint-Etienne ile başlayan futbol kariyerinde sırasıyla Caen, Çaykur Rizespor ve Konyaspor formalarını giymişti. Fildişi Sahilleri Milli Takımı formasını da 14 kez giyen Diomande, kulüp bazında çıktığı 165 maçta ise 6 gol atma becerisinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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