Diogo Vitor'un Corinthians'a Attığı Gol Santos'un genç yıldızı Brezilyalı yıldızı Diogo Vitor, Mart 2018'de oynanan Corinthians maçının son dakikalarında harika bir gol atarak maçın skorunu eşitliyor ve Santos, Corintihans ile 1-1 berabere kalarak iki takımda puanları paylaşıyor.

Santos'un genç yıldızı Brezilyalı yıldızı Diogo Vitor, Mart 2018'de oynanan Corinthians maçının son dakikalarında harika bir gol atarak maçın skorunu eşitliyor ve Santos, Corintihans ile 1-1 berabere kalarak iki takımda puanları paylaşıyor. Kaynak: Dugout