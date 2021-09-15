Dinozorları yok eden göktaşının, yılanların kaderini belirlediği değerlendiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Dinozorları yok eden göktaşının, yılanların kaderini belirlediği değerlendiriliyor

BBC - Haberler | Dünya
Dinozorları yok eden göktaşının, yılanların kaderini belirlediği değerlendiriliyor

Yapılan son bir araştırma, yılanların milyonlarca yıldır hayatta kalabilmiş olmasıyla, dinozorları yok eden göktaşı arasında bağlantı kuruyor.

Yapılan son bir araştırma, yılanların milyonlarca yıldır hayatta kalabilmiş olmasıyla, dinozorları yok eden göktaşı arasında bağlantı kuruyor.

66 milyon yıl önce yaşanan çarpma ile dünya üzerindeki yaşamın yüzde 76'sı yok oldu.

Bilim insanları, çarpma sonrası yaşanan bu büyük yok oluş sırasında yer altına saklanan çok az sayıda yılan türünün, kıyamet sonrası dünyaya başarı ile adapte olarak modern zamanlara ulaştığını değerlendiriyor.

Besin olmadan uzun süreler hayatta kalabilen sürüngenler dünyaya yayıldı. Evrilerek çeşitlenen türlerinin sayısı bugün 3 bini aşıyor.

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpan göktaşı, burada 200 km çapında bir krater oluşturmuştu.

Sonrasında dünya on yıl boyunca kül bulutları ile kaplanmış bu sürede depremler, tsunamiler ve yangınlar oluşmuştu.

Araştırmayı yapan bilim ekibinin başı olan Doktor Catherine Klein, "Yılanlar, besin zincirinin yıkıldığı bu ortamda hayatta kalabildi ve diğer kıtalara yayılarak yeni çevrelerine adapte oldu" diyor.

İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nde görevli olan Klein, "Büyük bir ihtimalle eğer göktaşının etkisi olmasaydı, yılanlar bugün aramızda olmayacaktı" diyerek yılanların hayatta kalışını açıklıyor.

Uzmanlar, bir seneye kadar besinsiz yaşayabilmeleri ve karanlıkta avlanabilmelerinin hayatta kalışlarında anahtar rol oynadığı görüşünü de belirtiyor.

Nature Communications'ta yayınlanan araştırmaya göre, bugün yaşayan yılan türlerinin tamamı göktaşının düştüğü zaman hayatta olan ataları ile bağdaşıyor.

Antarktika dışında tüm kıtalarda yaşıyorlar

Elde edilen fosiller, bu dönemde yaşamış yılanların, bugünküne benzer şekilde, bacaksız ve esnek çeneli olduğunu ortaya koyuyor.

Ağaç ve deniz yılanları, kobralar, boğa yılanları ve pitonlar gibi modern yılan çeşitliliğini oluşturan türlerin tamamı göktaşı kıyameti sonrası ortaya çıktı.

Bilim insanları, bu denli kitlesel yok oluşların dünya tarihi boyunca en fazla birkaç kez yaşandığını değerlendiriyor.

Bath Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre, memelilerin adapte olarak hayatta kaldığı bu kıyamet sonrası dönemde evrim anlamında, "en deneysel ve yenilikçi" zaman yaşandı.

Yılan türleri Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda yaşıyor. Okyanuslardan, çöllere, birkaç santimetreden, 6 metreye kadar değişen binlerce türleri bulunuyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

BBC
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
Magazin Vildan Atasever Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Marcao Recep Tayyip Erdoğan Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Kazım Karabekir Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dinozorları yok eden göktaşının, yılanların kaderini belirlediği değerlendiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 05:13:26. #1.12#