Dinozorları Yok Eden Asteroit, Amazon'un Oluşmasını Sağlamış!

Dinozorları yok eden asteroit, Amazon yağmur ormanlarına hayat verdi.

Dinozorları yok eden asteroit, Amazon yağmur ormanlarına hayat verdi.

12 km genişliğindeki uzay taşı 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarptığında yarattığı etkilerden biri de Güney Amerika'daki tropikal yağmur ormanlarındaki bitkilerin hayatını değiştirmek oldu.

56 bin polen ve yaprak fosili incelendiğinde asteroitin çarpmasından önce var olduğu tahmin edilen bitki örtüsü türlerindeki büyük değişim ortaya çıkarıldı. Science dergisinde araştırması yayınlayan Dr. Mónica Carvalho, takım arkadaşları ile birlikte inceledikleri fosil kayıtlarının çarpma öncesi ve sonrası farklılık gösterdiğini belirtti.

"Ani bir etki altında tropical ekosistemlerin kendilerini yenilemekle kalmadıklarını, yerlerini uzun süren bir zaman diliminde yeni ekosistemlerle de doldurabildiklerini öğreniyoruz" diyen Carvalho çarpmadan önce Meksika Yucatan yarımadasındaki ormanların iğne yapraklı, kozalaklı çam ağaçları ve eğrelti otu ile kaplı olduğunu ekliyor.

HAYVANLARIN YÜZDE 75'İNİ ÖLDÜRDÜ

Elbette bu çarpma sonucunda özellikle tohum veren birçok bitki tamamen yok oldu ve bitki örtüsünü oluşturan çeşitlilikte yüzde 45 azalma oldu. Takibinde ise 6 milyon yıllık bu süreçte aralıklı ağaçların yerini çiçekli bitkiler ve yoğun bir üst bitki tabakası aldı.

Asteroitin harap edici etkisi yeryüzünden silici bir olaydı ve bu olay Cretaceous-Paleogene (K-Pg) diye bilinir, bu olay sonucu Dünya'da yaşayan hayvanların yüzde 75'inin kökü kazınmıştı çünkü etki Dünya'nın her kıtasında aynı anda hissedilmişti.

Çin, Yeni Zelanda ile Amerika'nın Alaska ve New Mexico eyaletlerinden alınan polen fosil örneklerinin hepsi bitkilerin benzer değişime uğradığını öneriyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye