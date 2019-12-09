Dinozorlardan sonra Dünya nasıl iyileşti?
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Dinozorlardan sonra Dünya nasıl iyileşti?

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan fosiller üzerinde yapılan incelemeler, dinozorları yok eden asteroid çarpması sonrası Dünya'da ekosistemin yeniden hızla iyileşip eski haline geldiğini gösterdi.

09.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:48

ABD'nin eyaletinde bulunan fosiller üzerinde yapılan incelemeler, dinozorları yok eden asteroid çarpması sonrası Dünya'da ekosistemin yeniden hızla iyileşip eski haline geldiğini gösterdi. Yaklaşık 1 milyon yıl sonra Dünya'da sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi bir biyoçeşitlilik oluştu.



Haber Videosu

: Dinozorlardan sonra Dünya nasıl iyileşti?
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