25.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:15

Dinoparkta sömestir yoğunluğu

ANTALYA'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Dinopark'ta sömestir hareketliliği yaşanıyor. Özellikle yaz sezonunda binlerce turistin ziyaret ettiği park, şimdilerde karne sevinci yaşayan çocuklara ev sahipliği yaptı.

Kemer'de 30 dönüm arazi üzerindeki fıstık ve kızılçam ormanı arasında bulunan 40'tan fazla dinozor maketinin bulunduğu Dinopark, misafirlerine eşsiz saatler yaşatıyor. Sömestir tatiliyle birlikte ailelerin çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği merkezde alternatif eğlence alanları bulunuyor. Dinozor park, macera parkuru, korku istasyonu ve kontak park ilgi görüyor. Kontak parkın farkı ise içinde yaşayan evcil hayvanlara çocukların dokunmasına ve beslemesine izin veriliyor. Parkı gezip dolaşan çocuklar dinozor maketleri önünde bol bol fotoğraf çektiriyor, maketlerin önündeki bilgilendirme tabelalarındaki yazıları okuyarak dinozorun özellikleriyle ilgili bilgiler ediniyor. Eğlenirken öğrenen çocuklar parkın dört bir yanını keşfederek eşsiz bir gün geçiriyor.

MAKETLER HAREKETLİ

Günümüzden milyonlarca yıl önce nesli tükenen dinozorların gerçeğine uygun birebir maketlerinin bulunduğu parkı anlatan Dinopark Genel Koordinatörü Feride Uygur, dinozor maketlerinin hareketli olduğunu söyledi. Uygur, Maketlerin bakışları, nefesleri karşısındaki insana canlı hissi veriyor. Filmlerde ve belgesellerde aşina olduğumuz bu canlılara dokunma mesafesinde inceleyen çocuklar, burada eğlenirken öğreniyor dedi.

İşletmenin 2012 yılında faaliyete girdiğini ve sezonda 150 binin üzerinde misafir ağırladığını belirten Uygur, Bu yılki sömestir tatilinin bizim için önemi çok farklı. Sömestir tatili için yoğunluk yaşadığımız şu günlerde 1 milyonuncu misafirimizi de karşılamış olacağız diye konuştu.

TAKDİR HEDİYESİ

Karnesinde takdir olduğu için babasından Dinopark hediyesi aldığını söyleyen Ayşegül Yılmaz, Burası çok güzel bir yer. Her tarafta dinozorlar ve iskeletler var. Karnemde takdir aldığım için babam beni buraya getirdi. Çok eğleniyorum. Takdirimi aldım hediyemi kaptım diye konuştu.

Daha önce de ailesiyle birlikte defalarca Dinopark'a geldiğini anlatan Şenay Baylan, Burası tam bir fotoğraf cenneti. Fotoğraf çektirmek için ideal bir yer. Fosil alanları var. Heyecan verici. Sık sık geliyorum dedi.

AİLECEK PARK TURU

Eşi ve çocuklarıyla birlikte parka gelen Çınar- Ayşe Bircan çifti renkli bir gün geçirdi. Çocuklarının karne hediyesi olarak böyle bir etkinlik düzenlemek istediğini anlatan baba Çınar Bircan, Çocuklarım çok mutlu. Bende eşimle birlikte onlara eşlik ediyoruz. Ailecek geziyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA

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