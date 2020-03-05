Dino Brained Filmi
Dino Brained filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dino Brained filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Izzy Clarke'ın ve senaristliğini ise Katie Simonin'in üstlendiği animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Ray Anand, Sarah Kenny ve Slim Durst görev alıyorlar.
Yönetmen: Izzy Clarke
Senaryo: Katie Simonin
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Dino Brained
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com