Dino Brained Filmi
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Dino Brained Filmi

Dino Brained filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dino Brained filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53
Dino Brained Filmi

Yönetmenliğini Izzy Clarke'ın ve senaristliğini ise Katie Simonin'in üstlendiği animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Ray Anand, Sarah Kenny ve Slim Durst görev alıyorlar.

Yönetmen: Izzy Clarke

Senaryo: Katie Simonin

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Dino Brained

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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