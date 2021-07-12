Dinmeyen acı Srebrenitsa...Soykırım fotoğraflarla gözler önüne serildi
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Dinmeyen acı Srebrenitsa...Soykırım fotoğraflarla gözler önüne serildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Dinmeyen acı Srebrenitsa...Soykırım fotoğraflarla gözler önüne serildi Osmangazi Belediyesi, Srebrenitsa soykırımının unutulmaması için 'Srebrenitsa Soykırımı' konulu fotoğraf sergisi düzenledi.

Dinmeyen acı Srebrenitsa...Soykırım fotoğraflarla gözler önüne serildi

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Srebrenitsa soykırımının unutulmaması için 'Srebrenitsa Soykırımı' konulu fotoğraf sergisi düzenledi. Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırımı çarpıcı karelerle gözler önüne seriyor.

Osmangazi Belediyesi, Uluslararası Demokratlar Birliği Bosna Hersek işbirliğiyle açtığı 'Srebrenitsa Soykırımı' konulu sergi ile 26 yıl önce Bosnalı Müslümanların yaşadığı katliamı fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açılan sergi, Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in 42 adet fotoğrafından oluşuyor. Fotoğrafçı Hasanbegoviç'in objektifi tarihe tanıklık etmek ve yaşanan olaylarla ilgili gerçeği ifade etmek istemesi dolayısıyla sergideki bütün fotoğraflar siyah beyaz olarak sergileniyor. Srebrenitsa'da hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan fotoğraf sergisi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımda hayatını kaybedenler, sergi vesilesiyle bir kez daha yad edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, serginin açılışında yaptığı konuşmada dünyanın, 100 yıl önce Balkanlar üzerinde şekillendiğine dikkat çekerek, "Balkanlar, hem yönetimler anlamında hem de milliyetçilik anlamında tarih boyunca her an bir sorunun çıkabileceği yapıya sahip olmuştur. Emperyalist ülkeler, günümüzde yaptıkları gibi 100 yıl önce de demokrasi ve özgürlük gibi kulağa çok hoş gelen terimler ile Balkanlar'a gitmiş; ancak her zaman yaptıkları gibi savaş ve kaoslar ile halkları vatanlarından etmişlerdir. Dış güçler, bölgedeki kardeşliğin pekişmesine hiçbir zaman müsaade etmemişlerdir" dedi.

"Soykırımı asla unutmamalıyız"

Türkiye'nin her zaman Boşnakların yer aldığını söyleyen Başkan Dündar, "Bizler, Osmangazi Belediyesi olarak elimizden geldiğince dostluklarımızı sağlam tutmaya çalışıyoruz. Kardeş belediyelerimizle ortak işlere imza atıyoruz. Saraybosna'daki 500 yıllık tarihi Başçarşı'da yaptığımız zemin ve alt yapı düzenlemesi ile Demokrasi Meydanı'nda hayata geçirdiğimiz Saraybosna Sebili, bütün Türkiye'ye örnek oldu. Boşnakların orada yaşadığı zulme dikkat çekmek adına birçok şehrimiz, bu çeşmeyi kendi meydanlarına koymuştur. Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımını asla unutmamalıyız. Bu konuda her zaman dik durmalıyız. Belediye olarak, soykırıma dikkat çekmek adına fotoğraf sergimizi düzenledik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"İnsanlık tarihinin en ağır suçlarından biri"

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de yaptığı konuşmada, 1995 yılının Temmuz ayında Bosnalı Müslümanlar üzerinde yapılan soykırımın insanlık tarihinin en ağır suçlarından birisi olduğuna dikkat çekti. Birkaç gün içerisinde erkek, kadın ve çocuk ayrımı yapılmadan 8 bin 372 kişi katledildiğine vurgu yapan Alagiç, "Söz konusu toplam öldürülen sayısının dışında 7 binden fazla kimlik tespit edildi. Ceset kalıntıları arama süreci ise devam etmektedir. Potoari şehitliğinde 6 bin 643, diğer yerlerde 237 Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının cenazesi yapılmıştır. Srebrenitsa şehitlerinin kalıntıları toplam 536 farklı yerde bulunmuştur. Bu sene Potoari'de yeni bulunan 19 şehit kardeşimizin cenazesi kılınacaktır. Srebrenitsa bölgesinde yapılan soykırımı yüzyıllar boyu hatırlamak adına bu anlamlı sergide toplandık. Srebrenitsa kurbanlarının hatırasına sahip çıktığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Sizin sesiniz mühimdir. Bosna Hersek'i tüm kalbinizle desteklediğinizi biliyorum. Başkanımız Mustafa Dündar'ın vizyonu ve orada gerçekleştirdiği projelerine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol mensupları ve davetliler fotoğrafları inceledi. Daha sonra ise Başkan Dündar ve Büyükelçi Alagiç, Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği üyeleriyle Srebrenitsa soykırımında şehit olanlar için saygı atışı gerçekleştirdi.

Dinmeyen acı Srebrenitsa...Soykırım fotoğraflarla gözler önüne serildi
Dinmeyen acı Srebrenitsa...Soykırım fotoğraflarla gözler önüne serildi
Dinmeyen acı Srebrenitsa...Soykırım fotoğraflarla gözler önüne serildi
Dinmeyen acı Srebrenitsa...Soykırım fotoğraflarla gözler önüne serildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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