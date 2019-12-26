Dinler Bahçesi'nde Noel ayini
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Dinler Bahçesi'nde Noel ayini

ANTALYA'nın Serik ilçesinde içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı.

26.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:02
Dinler Bahçesi'nde Noel ayini

'nın ilçesinde içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada olduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde ayini yapıldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Dinler Bahçesi'ndeki ayini Antalya Kaleiçi Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti. Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar ile tatil için gelen Hristiyanlar'ın katıldıği ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Noel ilahilerinin okunduğu ayin piyano resitaliyle sona erdi.


Kaynak: DHA
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