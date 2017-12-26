Serik ilçesinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde, Noel ayini yapıldı.



Antalya Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert'in yönettiği ayine, Antalya bölgesinde yerleşik yaşayan ve tatil için otellere gelen Hıristiyanlar katıldı.



Cami ve sinagogun ortasında kalan küçük kilisedeki ayinde papaz Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi. Ayin, piyano resitaliyle sona erdi.