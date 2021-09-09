Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler; o anlar kamerada
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Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler; o anlar kamerada

Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

TÜRK Metal Sendikası üyesi bir grup, mola için durdukları Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki dinlenme tesisinde bir arkadaşlarının ayağının mazgala sıkışması üzerine tartıştıkları tesis sahibinin oğlu Burak Konak'a (26) saldırıp, darbetti.

TÜRK Metal Sendikası üyesi bir grup, mola için durdukları Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki dinlenme tesisinde bir arkadaşlarının ayağının mazgala sıkışması üzerine tartıştıkları tesis sahibinin oğlu Burak Konak'a (26) saldırıp, darbetti. Oğlunu kurtarmak için kavgayı ayırmak isteyen Birol Konak da aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası üyesi işçi ve aileleri taşıyan 12 otobüs, bugün saat 02.30 sıralarında, mola vermek için Bozkurt Mahallesi'ndeki ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kuzeni olan Birol Konak'ın sahibi olduğu dinleme tesisine girerek mola verdi. Otobüsten inen İşçilerden biri tesis bahçesindeki mazgala ayağı sıkışınca hafif yaralandı. Tesis çalışanları tarafından işçiye pansuman yapıldı.

Bu duruma sinirlenen bir grup, iddiaya göre, dinleme tesis sahibi Birol Konak'ın oğlu Burak Konak'a hakaret edip, saldırdı. Oğlunun dövüldüğünü gören Birol Konak ve tesis çalışanları kavgayı ayırmak istedi. Burak Konak, kaçarak canını kurtarmak istedi. Ancak, kalabalık, Konak'ı yere yatırılıp, tekmeleyip, yumrukladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Birol Konak da aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı.Olayın ardından işçiler otobüslere binip, dinlenme tesisinden ayrıldı. Baba-oğul da gittikleri Çardak Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldı. Yaşananlar ise dinlenme tesisinin güvenlik kameralarına yansıdı.OLAYA KARIŞANLARIN KİMLİK BİLGİLERİ ALINDITesis yetkililerinin şikayeti üzerine, jandarma saldırıya karışan sendika işçilerinin içinde bulunduğu otobüsü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde durdurdu. Olayı karıştığı belirlenen işçilerden 4'ünün kimlik bilgileri alındı. Ardından işçiler yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.Tesis sahibi Birol Konak, işçilerin haksız yere saldırısına uğradıklarını belirterek, "Daha önce sendika temsilciler bizi arayıp, indirim istedi. Biz de yüzde 30 indirim uyguladık. Mola verdikleri sırada bir kişinin ayağının mazgala sıkışması sonucu tartışma çıktı. Çok sayıda sendika üyesi işçi tekme ve yumruklarla oğluma saldırdı. Biz hiçbir şey yapmadık. Yine de bize saldırdılar. Şikayetçi olduk ancak gözaltına bile alınmadan serbest bırakıldılar" dedi.Burak Konak ise, "Ayağına mazgala sıkıştıran kişiye gerekli müdahaleyi yaptık. Ardından 'Bunun hesabını vereceksiniz' gibi laflarla üzerime yürüyüp, yumruk vurdular. Bende kaçmak istedim. Beni tekrar yakalayıp, yere yatırarak tekme ve yumruklarla darbettiler. İnsanlık dışı muamele gördüm. Ellerini sallayarak gittiler" diye konuştu.

Türk Metal Sendikası yetkilileri ise konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.


Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler; o anlar kamerada
Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler; o anlar kamerada
Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler; o anlar kamerada
Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler; o anlar kamerada
Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler; o anlar kamerada
Dinlenme tesisinin sahibi ile oğlunu dövdüler; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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