Dinlenme tesisinden kaçırdığı tırla kaza yapan şahıs yakalandı
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Dinlenme tesisinden kaçırdığı tırla kaza yapan şahıs yakalandı

Dinlenme tesisinden kaçırdığı tırla kaza yapan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da dinlenme tesisinde park halindeki tırı çaldıktan sonra TEM'in Bolu geçişinde kaza yaparak yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da dinlenme tesisinde park halindeki tırı çaldıktan sonra TEM'in Bolu geçişinde kaza yaparak yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, S.Ş. isimli şahıs Sakarya'da dinlenme tesisinde park halindeki 41 YK 210 plakalı tırı çaldı. Tırının hareket ettiğini gören sahibi ise başka bir araçla S.Ş.'yi hem takip etti, hem de durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Tırın ilerlediği güzergahta önlem alan ekipleri gören S.Ş., Yeniçağa gişeleri mevkiinde önce önündeki araçlara çarptı, ardından refüje girerek durabildi. Ekipler tarafından takip edilen S.Ş. olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

Yaşanan kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Dinlenme tesisinden kaçırdığı tırla kaza yapan şahıs yakalandı
Dinlenme tesisinden kaçırdığı tırla kaza yapan şahıs yakalandı
Dinlenme tesisinden kaçırdığı tırla kaza yapan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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