Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi

Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde eşiyle birlikte mola veren alzheimer hastası Naciye Özcan (67), 4 bin euro ile ortadan kayboldu.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde eşiyle birlikte mola veren alzheimer hastası Naciye Özcan (67), 4 bin euro ile ortadan kayboldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan Hüseyin ve Naciye Özcan çifti tatil için Türkiye'ye geldi. Ankara'da bulunan akrabalarını ziyaret eden Özcan çifti daha sonra İstanbul'daki akrabalarını da ziyaret için yola çıktı. Düzce'ye gelen Özcan çifti, TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan dinlenme tesisine girerek mola verdi. Tesis içinde ihtiyaçlarını gideren çift daha sonra otomobile döndü. Bir süre otomobilde bekleyen kadın eşinin uyuduğu sırada otomobilden inerek tesisin çıkışına yürümeye başladı. Yanına seyahatte kullanılmak üzere ayrılan 4 bin euro parayı da alan kadın kayboldu. Eşini bulamayan Hüseyin Özcan durumu jandarmaya haber verdi.Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kadının bulunması için çalışma başlattı. Kadının araçtan inerek TIR'ların arasından tesis çıkışına gittiği ve kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Tesiste bekleyen Hüseyin Özcan, "50 yıllık eşim. Arabadan çıkıyor ve kapıyı yavaşça örterek gidiyor. Suyu dolduruyor, çöpleri atıyor. Gidiyor ve geri dönmüyor. Sorunumuz yoktu. Çok iyi aile düzenimiz var. Eşimin yanında 4 bin euro para vardı. Üstünde sadece bir tişört, yazlık ayakkabı ve kot pantolon var. Gelecek diye burada tesislerde bekliyorum" dedi.

 


Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi
Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Mansur Yavaş'ın Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi kapsamında ödemeler başladı
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:15:12. #1.15#

title