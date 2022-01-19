- Dinlenme tesisinde mahsur kalan yüzlerce yolcu kurtarılmayı bekliyor

GAZİANTEP - Yoğun kar yağışı nedeniyle dinlenme tesislerine sığınan otobüslerdeki yüzlerce yolcu ve tır şoförleri yaklaşık 20 saattir kurtarılmayı bekliyor.

Şehirlerarası yolcu taşıyan onlarca otobüs yoğun kar yağışı nedeniyle en yakın dinlenme tesislerine sığındı. Gaziantep-Şanlıurfa otobanında bulunan Mirkelam Dinlenme tesislerine sığınan onlarca otobüste bulunan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu yüzlerce kişi ile tır sürücüleri tesiste mahsur kaldı.

Yolun açılmasını bekleyen yüzlerce yolcu, 20 saattir yolun açılmasını bekliyor.