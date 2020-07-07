Dink Vakfı'nı tehdit sanığına üç ayrı suçtan iddianame düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dink Vakfı'nı tehdit sanığına üç ayrı suçtan iddianame düzenlendi

HRANT Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan şüpheli Ersin Başkan hakkında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'na, Ermeniler'e ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a yönelik hakaret içeren paylaşımları nedeniyle...

Dink Vakfı'nı tehdit sanığına üç ayrı suçtan iddianame düzenlendi
07.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:47

HRANT Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan şüpheli Ersin Başkan hakkında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'na, Ermeniler'e ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a yönelik hakaret içeren paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Başkan hakkında üç ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ersin Başkan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında, kullanmış olduğu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Şüpheliye ait dijital materyallerin incelendiği kaydedilerek şüpheli Ersin Başkan'ın ifadesinde paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını, ancak bu paylaşımları yaparken kendinde olmadığını, şizofreni hastası olduğunu ileri sürdüğü belirtildi. Şüpheli Ersin Başkan'ın bu beyanı üzerine Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2 Haziran 2020 tarihli raporda, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, gözlem altına alınmasına gerek olmadığı suça karşı ceza ehliyetinin bulunmadığı, ancak 4. İhtisas Kurulu'ndan da istenirse rapor alınabileceği kaydedildi. 

ÜÇ AYRI SUÇLAMA

İddianamede, şüpheli Ersin Başkan'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, çeşitli tarihlerde "Cumhurbaşkanı'na alenen zincirleme hakaret" suçunu işlediği ve kamu görevlisi konumunda bulunan Hakan Fidan'a karşı da "Kamu görevlisini karşı alenen hakaret" suçunu işlediği kaydedildi. Şüphelinin paylaşımlarında Ermeniler'e karşı da hakaret içerikli sözleri olduğu ifade edilerek "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği de belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunun takdiri mahkemeye bırakılmak üzere şüpheli Ersin Başkan'ın 2 yıl 10 aydan 8 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Başkan, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. 

DİNK VAKFI'NA TEHDİT SUÇUNDAN DA AYRI DAVA AÇILMIŞTI

Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde ersinbaskan282@gmail.com isimli e-posta adresinden tehdit mesajı yolladığı tespit edilen şüpheli Ersin Başkan, 2 Haziran'da "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmıştı. Şüpheli Başkan hakkında tehdit olayına ilişkin 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 3. Sayfa
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı Magazin
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor Ekonomi
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Ekonomi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Dünya
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda Falcao ve Lemina yer almadı
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Son Dakika: Jandarma son 15 günde Diyarbakır'da 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Son Dakika: Jandarma son 15 günde Diyarbakır'da 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi, İdlib'de savaş suçu işledi
Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi, İdlib'de savaş suçu işledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Esra Erdoğan Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Alişan Seda Sayan Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Podolski İrfan Buz Ali Palabıyık Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Dink Vakfı'nı tehdit sanığına üç ayrı suçtan iddianame düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 15:49:21. #1.14#
title