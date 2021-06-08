Dink davasında savcı, firari 13 sanık hakkında 'kaçak' sayılma ve tedbir talebinde bulundu
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Dink davasında savcı, firari 13 sanık hakkında 'kaçak' sayılma ve tedbir talebinde bulundu

Dink davasında savcı, firari 13 sanık hakkında 'kaçak' sayılma ve tedbir talebinde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özden ATİK / İstanbul, (DHA )Hrant Dink cinayeti davasında dosyaları ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz ile bazı gazetecilerin de aralarında bulunduğu firari 13 sanık hakkında savcı, kaçak sayılma ve mallarına el koyma kararı verilmesi talebinde bulundu.

Özden ATİK/ İstanbul, (DHA )Hrant Dink cinayeti davasında dosyaları ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz ile bazı gazetecilerin de aralarında bulunduğu firari 13 sanık hakkında savcı, kaçak sayılma ve mallarına el koyma kararı verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 13'ü firari 76 sanıklı dava, 26 Mart 2021 tarihinde karara bağlandı. Mahkeme, kararla birlikte firari 13 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.  Ayrılan dosyayla ilgili davanın bugün ilk duruşması görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Coşgun Çakar'ın avukatı Ecem Hergül Kır katıldı. Mahkeme başkanı, firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama emirlerinin infaz edilemediğini bildirdi. Duruşmada, sanıklardan Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca ve Fetullah Gülen ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle ABD ve İngiltere yetkili adli makamları nezdinde yapılan iade süreçlerinin ikmal edilmediği de tutanağa geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun 25 Mayıs 2021 tarihli soruşturma yazısı ekinde ise, sanık Coşgun Çakar'a ait Bylock kimlik tespit ve değerlendirme tutanağının mahkemeye gönderildiği bildirildi.SAVCI "KAÇAK" SAYILMALARINI TALEP ETTİEsasa ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, firari sanıkların yasadaki "kaçak" tanımına uyduklarını belirterek, sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ile mallarına el koyma kararı verilmesini talep etti.MAHKEME AVUKATLARININ BEYANLARININ ALINMASINA KARAR VERDİMahkeme heyeti, sanıkların yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenmesine hükmetti. Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim Koca ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle ABD ve İngiltere yetkili adli makamları nezdinde yapılan iade süreçlerinin beklenilmesini de karara bağladı. Heyet, savcının, sanıkların "kaçak" sayılma ve el koyma kararı verilmesi talepleriyle ilgili olarak sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının zorunlu olduğunu bildirerek, önümüzdeki celse beyanların alınmasını kararlaştırdı. Duruşma, 24 Haziran gününe ertelendi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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