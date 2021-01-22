DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA BİR TAHLİYE
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DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA BİR TAHLİYE

22.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:16
DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA BİR TAHLİYE

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, 6 Ocak'ta yakalama...

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, 6 Ocak'ta yakalama kararı verilerek tutuklanan dönemin Trabzon Jandarma görevlisi Volkan Şahin'in tahliyesine ve "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz hakkında ise "Konutu terk etmeme" şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verdi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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