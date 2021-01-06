DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVA; İKİ SANIĞA TUTUKLAMA KARARI (1)
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DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVA; İKİ SANIĞA TUTUKLAMA KARARI (1)

06.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:15
DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVA; İKİ SANIĞA TUTUKLAMA KARARI (1)

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Volkan Şahin ve Veysal Şahin hakkında cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin...

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Volkan Şahin ve Veysal Şahin hakkında cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması nedeniyle tutuklanmalarına karar verildi.  

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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