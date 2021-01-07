Dink cinayeti davasında tutuklama kararı verilen eski jandarma istihbarat görevlisi sanık yakalandı
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Dink cinayeti davasında tutuklama kararı verilen eski jandarma istihbarat görevlisi sanık yakalandı

07.01.2021 12:50 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:54

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında, cinayeti önceden bildiğine dair delillerin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği sürenin azlığı nedeniyle hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin,...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında, cinayeti önceden bildiğine dair delillerin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği sürenin azlığı nedeniyle hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin, Adana'da gözaltına alındı.

Dink cinayeti davasında tutuklama kararı verilen eski jandarma istihbarat görevlisi sanık yakalandı
Dink cinayeti davasında tutuklama kararı verilen eski jandarma istihbarat görevlisi sanık yakalandı
Dink cinayeti davasında tutuklama kararı verilen eski jandarma istihbarat görevlisi sanık yakalandı
Dink cinayeti davasında tutuklama kararı verilen eski jandarma istihbarat görevlisi sanık yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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