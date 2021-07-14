Son dakika haberi | DİNK CİNAYETİ DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI-1
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Son dakika haberi | DİNK CİNAYETİ DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI-1

Son dakika haberi | DİNK CİNAYETİ DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı. 4 bin 532 sayfalık kararda, "En başından itibaren örgütsel iş birliği içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü tarafından, mensupları eliyle 2007 yılında işlenen söz konusu cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği" kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli...
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli...
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Son dakika haberi | DİNK CİNAYETİ DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI-1 - Haberler
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