Son dakika haberi | DİNK CİNAYETİ DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI-1

Son dakika haberler: AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı. 4 bin 532 sayfalık kararda, "En başından itibaren örgütsel iş birliği içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü tarafından, mensupları eliyle 2007 yılında işlenen söz konusu cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği" kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı