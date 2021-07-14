DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FİRARİ 11 SANIĞIN MAL VARLIKLARINA EL KONULMASINA KARAR VERİLDİ
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DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FİRARİ 11 SANIĞIN MAL VARLIKLARINA EL KONULMASINA KARAR VERİLDİ

DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FİRARİ 11 SANIĞIN MAL VARLIKLARINA EL KONULMASINA KARAR VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklara ilişkin davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in arasında 11 firari sanığın kaçak sayılarak mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklara ilişkin davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in arasında  11 firari sanığın kaçak sayılarak mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıkların barodan atanmış avukatları katıldı. Sanık Ekrem Dumanlı için de barodan avukat görevlendirildiği belirtildi. 

ZEKERİYA ÖZ'ÜN KAÇAKLIK İLANINA İLİŞKİN YAZI GELMEDİ

Kaçaklık ilanının eski savcı Zekeriya Öz'ün ikametinin kapısına yapıştırılması için Ünalan Mahallesi Muhtarlığı'na yazılan yazıya cevap gelmediği kaydedildi.

11 SANIK KAÇAK SAYILDIMahkeme heyeti, usulüne uygun yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmayan sanıklar Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Fetullah Gülen, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın kaçak sayılmalarına ve kaçak sayılan sanıkların menkul ve gayri menkullerine el konulmasına karar verildi. 

MALLARIN YÖNETİMİ İÇİN KAYYUM ATANACAKHeyet, yapılacak TAKBİS mal varlığı sorgusunda sanıklara ait ara ve taşınmaz tespit edildiği takdirde ilgili trafik tescil ve tapu müdürlüklerine müzekkere yazılarak tedbir şerhlerinin işlenmesinin istenilmesine hükmedildi. Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılarak sanıklara ait vadeli-vadesiz tüm hesapları ile kiralık kasa mevcutlarının tespit edilerek el koyma kararının uygulanmasının istenilmesine, el konulması kararı üzerine tedbir şerhi işlenecek mevduat ile taşınır ve taşınmaz malların yönetimi amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atanmasına da karar verildi.

ZEKERİYA ÖZ İLE İLGİLİ KARAR BİR SONRAKİ CELSE ALINACAKHeyet kararında, sanık Zekeriya Öz hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın mahkemeye dönmediği dikkate alınarak evrak geldikten sonra kaçak sayılma ve el koyma kararının bir sonraki celse karar bağlanacağını belirtti.

EKREM DUMANLI İÇİN KAÇAKLIK İLANI VERİLECEK

Ayrıca sanık Ekrem Dumanlı için de kaçak şartları oluştuğundan gazete ilanı ile ve ikamet adresine asılarak ilan yapılmasına  ikametgah adresine ilan yapılmasına ilan yapıldıktan 15 gün sonra mahkemeye katılmaması durumunda kaçak kararı verilerek el koyma kararının ve taşınır ve banka hesaplarının tespiti için müzekkere yazılmasının celse arasında karara bağlanmasına da hükmedildi. Sanıkların yakalama ve iade taleplerinin beklenmesine karar verilerek duruşma 29 Eylül'e bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DİNK CİNAYETİ DAVASINDA FİRARİ 11 SANIĞIN MAL VARLIKLARINA EL KONULMASINA KARAR VERİLDİ - Haberler
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