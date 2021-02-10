Son Dakika | Dink Cinayeti Davasında 5 Mart'ta karar çıkması bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Dink Cinayeti Davasında 5 Mart'ta karar çıkması bekleniyor

10.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:59
Son Dakika | Dink Cinayeti Davasında 5 Mart'ta karar çıkması bekleniyor

Son dakika haberine göre AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, sanıkların son...

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, sanıkların son sözlerinin alınması ve karar açıklanmak üzere 5 Mart'a ertelendi. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz, eski emniyet müdürleri Reşat Altay ve Ahmet İlhan Güler hazır bulundu. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, Dink ailesinin avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu. Dink ailesi avukatlarından Emel Ataktürk Sevimli, Hrant Dink cinayetinde sorumlulukları olduğuna dair ciddi iddialar bulunan kişilerin yeterince soruşturulmadığını belirtti. Avukat Hakan Bakırcıoğlu ise açıkça tehdit edilen Hrant Dink hakkında kendi talebi olmaksızın koruma tedbiri alınması gerektiğini belirterek dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisine sahip olduğunu söyledi. Bakırcıoğlu, "Bilgiye sahip olmalarına rağmen gerekli tedbirleri almamış, yazışmaları yapmamış ve Hrant Dink'in öldürülmesini olanaklı hale getirmişlerdir. Hrant Dink öldürülmeden 13 ay önce Orhan Pamuk'a yönelik koruma tedbiri uygulanmıştır. Orhan Pamuk'a, Hrant Dink cinayetinden 13 ay önce sağlanan koruma tedbirinin altında Celalettin Cerrah'ın imzası vardır. Dink cinayetinden 13 ay önce sağlanan koruma hizmetleri, koruma hizmetlerinin Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler tarafından bilindiğini göstermektedir. Hrant Dink'e yönelik tedbirlerin artması, hedef kişi haline getirilmesi, Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik eylem yapacağı bilgisi alınmışken, Celalettin Cerrah ve Ahmet İlhan Güler tarafından kasıtlı olarak koruma tedbirleri alınmamıştır" dedi. Avukat Hülya Deveci de "Engin Dinç ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Hrant Dink cinayetinde farklı bilgilere ulaşmalarına rağmen ulaştıkları bu farklı bilgileri hiçbir zaman raporlara yansıtmamışlardır. Yasin Hayal ve bulunduğu örgüt üyeleri yeterince fiziki, teknik takip altına alınmamıştır. Hrant Dink'in öldürüleceği ön görüsüne sahip olduğu halde yasaların kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmemiş, örgüte kasıtlı olarak operasyon yapmamıştır. Bu nedenlerle Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç'in 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan cezalandırılmaları gerekir" diye konuştu.

5 MART'A KARAR İÇİN ERTELENDİ

Beyanların tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı, bir sonraki celse sanıklara son sözlerinin sorulacağı ve kararın açıklanacağı belirtti. Duruşma, 5 Mart'a erteledi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Tolga Ciğerci Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Dink Cinayeti Davasında 5 Mart'ta karar çıkması bekleniyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:18:32. #1.14#
title