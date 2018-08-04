Dini Yüksek İhtisas Merkezi Şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Başiskele'de inşa ettiği Dini Yüksek İhtisas Merkezi çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele ilçesi Yuvacık'ta Dini Yüksek İhtisas Merkezi adıyla bir merkez oluşturuyor. Merkez tamamlandığında alanında uzman din adamlarının yetiştirileceğibir mekan olacak. Dini Yüksek İhtisas Merkezi, İlahiyat Fakültesi'nden sonra din adamlarına master ve doktora seviyesinde eğitim verecek. İnşa çalışmaları devam eden yapının zemin katında tavan boya imalatı ve granit seramik döşeme işleri yapılıyor. Zemin katta saten sıva ve alçı pan uygulamaları sürerken zemin ve birinci katta kapı ve pencere doğramları montajlanıyor.

Merdiven mermer imalatına devam eden binanın arka cephesinde çatı hizasındaki çelik konstrüksiyon alt karkas işleri de yürütülüyor. Binanın arka cephesinden mantolama imalatları gerçekleştiriliyor. Birinci katta havalandırma tesisatı montajı sürerken birinci bodrum katta ısıtma tesisatı kuruluyor.12 bin 470 metrekare alanda gerçekleştirilen proje toplam 9 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip.

Yapının zemin katı üst meydandan binaya giriş şeklinde yapılacak. Zemin katta 9 derslik bulunacak. 3 adet çalıştay bölümünün yer alacağı zeminde bekleme salonu ve idari birimler planlandı. Yapının birinci katında kütüphane, 11 adet sınıf ve 6 adet çalıştay bölümü olacak.

4 kat şeklinde inşa edilen yapının birinci bodrum katınaalt meydandangiriş olacak. Bodrum kattamutfak, yemekhane, 8 adet öğretim görevlisi odası, öğretmen odası, bilgisayar odası ve kantin bulunacak. İkinci bodrum katında sığınak, 330 kişilik konferans salonu, mekanik ve elektrik teknik odalar bulunacak. Çatı alaturka kiremit kaplama yapılacak. Cephedeyüksek dayanımlı beton malzeme kullanılacak. - KOCAELİ