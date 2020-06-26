"Dini Yayımlar Çalıştayı" yapıldı
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"Dini Yayımlar Çalıştayı" yapıldı

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneğince hayata geçirilen "Yayımcılık Sektörü Çalıştayları"nın ilki, "Dini Yayımlar Çalıştayı" internet üzerinde gerçekleştirildi.

26.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:19

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneğince hayata geçirilen "Yayımcılık Sektörü Çalıştayları"nın ilki, "Dini Yayımlar Çalıştayı" internet üzerinde gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferans sistemiyle yapılan çalıştaylar, sektörde yaşanılan sorunları ve çözümlerini ilgililere aktarmak amacıyla düzenleniyor.

Dört farklı başlıkta düzenlenecek çalıştayların ilkinde, inanç alanında yayınlanan kitaplardaki bandrol sayılarındaki düşüşüyle bunun sebep ve çözümlerinin ele alındı.

Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, açılışta yaptığı konuşmada, dini ya da inanç yayıncılığının geçmişten bugüne seyrinde, toplam kitaplar içindeki payında bir düşüş görüldüğünü belirterek, "İnanç yayıncılığının, ülke sosyolojisi, kitlesel yönelimleri ölçen bir aygıt olmasının yanı sıra üzerinde durulması gereken önemli yönleri var." ifadelerine kullandı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru da "Dini yayınlar YAYFED kurulduğundan beri kategorize ettiğimiz en önemli başlıklardan birisi. 2013'te 53 milyonluk dini yayınlar segmenti yaklaşık Türkiye'deki yayıncılığın yüzde 16'sına tekabül ederken 2019'a geldiğimizde bu rakam 36 milyona düşmüş ve Türkiye'deki toplam yayıncılığın içindeki payı da yüzde 8 olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek de çalıştayda, dini yayıncılık yapan yayıncıların bir araya gelerek sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldıklarını aktararak, sorunların çözüme ulaşmasında yapılması gerekenlerin tespit edilip, kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kayıhan Yayınlarından Adem Koşkulu'nun moderatörlüğünü üstlendiği ilk oturuma katılan Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı Yayınlar Daire Başkanı Bünyamin Kahraman, dini yayımcılığın ekonomik boyutundaki daralmanın nedenlerini, İnsan Yayınları yetkilisi İsmail Akıncı dini yayımcılıkta üretim maliyeti sorunlarını, Beyan Yayınları yetkilisi Ali Kemal Temizer dini yayımların dağıtımında yaşanan sorunları ele aldı. Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık İşletme Müdür Vekili Murat Aydemir ise sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin, dini yayımcılık fuarları ve dini yayımcılık destek ve teşvikleri hakkında bilgi verdi.

TBYM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed Ağırakça moderatörlüğünde gerçekleştirilen 2. oturumda ise Erkam Yayınlarından Doğan Gökmen, "Günümüzde dini yayımcılıkta içerik sorunları", Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları temsilcisi ve TBYM Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Arslan "Dini yayımcılığın ders kitapları yayımcılığıyla kesişen noktasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri", Ensar Vakfı Yayınlarından Hüseyin Kader "Dini yayımcılıkta gelişen ve değişen şartlar", Mana Yayınları yetkilisi Latif Kınataş da "Ülkemiz dini yayımcılığının uluslararası açılımı ve tercüme hareketleri" ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Üçüncü oturumda, İTO Basın Yayın Sektör Meclis Üyesi Erhan Erken gün boyu devam eden çalıştayın genel bir değerlendirmesini yaptı.

"Yayımcılık Sektörü Çalıştayları" akademik ve eğitim yayımları, çocuk ve ilk gençlik yayımları ile kültür yayımları çalıştaylarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

Manşet

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