Dini nikahlı yaşadığı adamın şiddetinden kaçan Şeyma gözyaşlarıyla yardım istedi
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Dini nikahlı yaşadığı adamın şiddetinden kaçan Şeyma gözyaşlarıyla yardım istedi

Adana'da dini nikahlı yaşadığı adamın şiddetinden kaçarak anne ve babasının evine sığınan 2 çocuk annesi Şeyma Kurt, peşindeki adamın kendisiyle çocuklarını rahat bırakmasını istiyor.

Dini nikahlı yaşadığı adamın şiddetinden kaçan Şeyma gözyaşlarıyla yardım istedi
29.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:51

Adana'da dini nikahlı yaşadığı adamın şiddetinden kaçarak anne ve babasının evine sığınan 2 çocuk annesi Şeyma Kurt, peşindeki adamın kendisiyle çocuklarını rahat bırakmasını istiyor. Kuzeni eşi tarafından öldürülerek katledilen Şeyma, "O şahıs bana amcamın kızını örnek gösteriyor ve sonumun onun gibi olacağını söylüyor. Öldürecekse öldürsün. Ben her gün bu şiddete maruz kalmak istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Sosyoloji bölümünü bitiren 31 yaşındaki Şeyma Kurt, 10 sene önce K.K. (39) ile dini nikahlı olarak Mersin'de yaşamaya başladı. Çiftin bu beraberlikten 2 kızları dünyaya geldi. Sürekli tartışma yaşayıp şiddet gören Şeyma 6 yıl önce eşinin cezaevine girmesiyle kaçarak Adana'daki ailesine sığındı.

Beraber yaşadığı K.K. cezaevinden çıktıktan sonra Kurt'un peşini bir türlü bırakmadı ve çocuklarını görme bahanesiyle genç kadının ailesinin evlerine gelerek sürekli tehdit etti. Geçen Ocak ayında ise K.K.'nın genç kadını darp etmesi üzerine Şeyma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Korona virüs salgını sebebiyle mahkeme açılamazken tehditler devam etti.

Son olarak da geçen hafta genç kadını darp eden K.K., dün ise yine çocuklarını görme bahanesiyle ailenin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evini bastı. Evin önünde bağırıp aileye hakaret eden adam, kapıları da tekme atarak zorladı. Ayrıca K.K., Şeyma Kurt'a hakaretleri görüntüleyen küçük kız kardeşinin cep telefonunu da kırdı.

Ayrıca genç kadın, K.K.'nin başka bir kadınla evli olduğunu ve 6 yaşında bir oğlu olduğunu, hatta Mersin'de o kadın ve çocuğuyla birlikte yaşadığını öğrendi. Artık tehditlere dayanamayan genç kadın, sosyal medya üzerinden 'seymayaeluzat' hashtagiyle yardım istedi. Genç kadın, K.K.'nin bir an önce kendisinin peşini bırakmasını ve 2 çocuğunu sadece mahkemenin belirlediği günlerde görebilmesini istiyor.

"ÇOCUKLARIMI VERMEK İSTEMİYORUM"

Gazetecilere konuyla ilgili mağduriyetini anlatan Şeyma Kurt, "6 yıldır annemlerin evindeyim ama bu 6 yıldır tehdit ve şantajla beni istediği yere götürüyor. 6 yıldır dost hayatı gibiyiz. Üstüme defalarca borç yaptı. Borçlarını ödüyorum. Artık gitmek istemiyorum. Ocak ayında kendince yaptığı programa gitmediğim için bu duruma geldik. Binlerce tehdit mesajı aldığım, polise verdiğim halde çözüm olmadı. Çocuklarımı istiyor ama ben o kadar suçu olan insana çocuklarımı vermek istemiyorum" diye konuştu.

"SONUMUN ÖLÜM OLACAĞINI SÖYLÜYOR"

Ailesinin telefon numaralarını değiştirdiği halde yine de K.K.'nin bulduğunu anlatan Şeyma Kurt, daha sonra şunları söyledi:

"Polis arkadaşlarımdan numaraları buldum diyor. Polis kendi cep telefonu numaramı değiştirmediğim için benim suçlu olduğumu söylüyor. Benim değiştirmem bir şeyi etkilemiyor sonuçta evimi biliyor. Evden dışarı çıkamıyorum. Birazdan kapıya dayanır yine. ya barışacağım, ya temelli çocukları vereceğim ya da amcamın kızını eşi katletmişti onu örnek göstererek sonumun onun gibi olacağını söylüyor. Sonra da ailenin canını yakacağım diyor. 2013 yılında kadın sığınma evine gitmiştim ben o zaman adresimi öğrenip orayı basmıştı. Sonra da ailemi arayıp kızınız gelene kadar diğer kız kardeşini götüreceğim diye tehditler yaptı. Yapabileceğim bir şey yoktu ve geri evime döndüm."

"BEN ÇOCUĞUMU O AİLEYE VEREMEM"

K.K.'nin kendisini aldattığını ve 6 yaşında bir oğlu olduğunu öğrenen Kurt, "Benim üzerime borçları var ama eşyalar o bayanda şu anda. O bayan da davacı şikayetçi. Üzerime hat alıyor, internet bağlatıyor hepsinin borcu benim üzerime. Paraları ailem sağ olsun ödedi. Benim tek istediğim mahkeme olsun ve hangi gün çocuğu görebileceği belli olsun. Ben 3 ay ama çocuğumu o aileye veremem" ifadelerini kullandı.

"CEP TELEFONU KULLANMAM YASAKTI"

Kendisine K.K.'nin çok eziyet ettiğini vurgulayan genç kadın, "Ben evden dışarı çıkamazdım. Cep telefonu kullanmam yasaktı. Ne zaman o cezaevine girdi ben cep telefonu aldım kullandım. Ailem ile görüşemiyordum. Beni artık rahat bıraksın istiyorum. Keşke çocuklarımı görmese. Ben yatılı bir şekilde çocuk vermek istemiyorum. Öldürecekse öldürsün. Ben her gün bu şiddete maruz kalmak istemiyorum. Haftanın 3 günü karakolluğuz. Ben de gitmekten memnun değilim. Bu süreç bir an önce bitsin istiyorum. Çocuklarım artık babasını görünce korkuyor. Ben babasından çocuğumun korkmasını istemiyorum" dedi.

"KIZIM GÜÇLÜ BİR KADIN"

Anne Seher ise kızının bir an önce K.K.'den kurtulmasını istediği belirterek, "Kıstırılmış kadınların kanıyla beslenen bir vampirle uğraşıyoruz. Bu konuda herkesten destek bekliyorum. Çok yoruldum. Kızım ne hata yaparsa yapsın yanındayım. Onu okuttum çok güzel mesleği var ama mesleğini de yapamıyor. Güçlü bir kadın yapmaya çalıştım kızımı ve yaptım da Allah'ın izniyle. Bu işin çözüleceğine inanıyorum" diye konuştu.

(Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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